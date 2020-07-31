Son dakika haberleri... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bini aştı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bini aştı

Gelen son dakika haberlerine göre Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tespit edilenlerin sayısı 912 bin 151'e yükseldi.

Son dakika haberleri... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bini aştı, System.String[]

Afrika kıtasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tespit edilenlerin sayısı 912 bin 151'e yükseldi.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, son 24 saatte kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı 16 bin 994 artarak 912 bin 151 oldu.?

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 445 artışla 19 bin 353'e çıktı.?

Kıtada Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 7 bin 812 ölümle Güney Afrika, 4 bin 774 ölümle Mısır ve 1200 ölümle Cezayir'de görüldü.

Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 482 bin 169 oldu, bu ülkeyi 93 bin 757 vaka ile Mısır, 42 bin 689 vaka ile Nijerya izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 559 bin 827 kişi ise hastalığı yendi.

Güney Afrika, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 02:39

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 900 bini aştı - Son Dakika
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