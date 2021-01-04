Son dakika haberleri... Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 845 bini geçti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 845 bini geçti

04.01.2021 09:05
Son dakika haberleri... Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 845 bini geçti, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 845 bin 290'a yükseldi.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 845 bin 290'a yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs nedeniyle 67 bin 344 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı Güney Afrika'da kayda geçti. Seyşeller'de şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilenlerin 2 milyon 352 bin 602'si iyileşti.

Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Afrika kıtasında Kovid-19 vakası sayısı 2 milyon 845 bini geçti - Son Dakika


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