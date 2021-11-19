Afrin'de PKK/ YPG'den füzeli saldırı: 3 ölü, 10 yaralı (2)
MSB'DEN AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı, Afrin kent merkezine terör örgütü PKK/YPG tarafından yapılan füzeli saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarından birini daha gerçekleştirdi. Afrin kent merkezine 6 füze atan teröristler ilk belirlemelere göre 3 masum sivili katlederken 10 sivili de yaraladı. Belirlenen terör hedefleri TSK tarafından derhal ateş altına alındı" ifadelerine yer verildi.
Haber: ANKARA,
Kaynak: DHA
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