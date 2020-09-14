Afrin'deki bombalı saldırıda ölü sayısı 7'ye, yaralı sayısı 40'a yükseldi - Son Dakika

Suriye'nin Afrin ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye, yaralıların sayısı 40'a yükseldi.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, çarşı girişindeki Kawa Kavşağı'nın yakınlarında bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Sivil savunma ekipleri tarafından yapılan açıklamada, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 3, yaralıların sayısının ise 14 olduğu aktarılmıştı. Yetkililer, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 7'ye, yaralıların sayısının ise 40'a yükseldiğini açıkladı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 20:08 - Kaynak: İHA
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