Son dakika haberleri | AFYONKARAHİSAR - Başkan Zeybek'ten şehit ve gaziler derneğine ziyaret
17.11.2020 17:25
Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanlığını ziyaret etti.
Zeybek, ziyarette yaptığı konuşmada, "Biz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi hiçbir zaman kendimizden farklı görmedik. Bu vesile ile yanlarında olduğumuzu belirtmek için ziyaret etmek istedik. İnşallah yaptıkları ve yapacakları her türlü hayırlı hizmetin yanındayız, beraberiz. Bunu belirtmek isterim." ifadesini kullandı.
Dernek Şube Başkanı Gazi Emre Öztürk ise Zeybek'in ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentteki bütün etkinlik ve programlarda beraber hareket edeceklerini kaydetti.
Son Dakika Türkiye karşıtlığında birleştiler! Almanya ve Fransa'dan Biden'a skandal Doğu Akdeniz çağrısı Oyuncu Irmak Ünal: Koronavirüsü telefondan kaptım Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, koronavirüse yakalandı Feci kaza! Babasının kullandığı traktörün altında kalan 9 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Son Dakika! Koronavirüsle ilgili kritik kararların alınması beklenen Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında başladı Karantinadaki baba, zihinsel engelli oğlunu kendisine kemerle vurması nedeniyle bıçaklamış Acun Ilıcalı, Exxen'de program yapması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Gençlerin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu! Olayın içinde mide bulandıran bir iddia var