Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgada gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bostanlı köyünde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı belirtilen silahlı kavganın ardından jandarma ekiplerince yakalanan 4 şüphelinin ifade işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K, A.K. ve E.T, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan zanlı, adliye bahçesinde bekleyen yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Olay

Merkeze bağlı Bostanlı köyünde yaşayan H.B.T (43), köy yakınlarındaki arazide dün karşılaştığı U.K'ye (30) tabanca ile ateş etmiş, silah sesini duyan U.K'nin babası M.K'nin de dahil olduğu kavgada H.B.T. sopayla darbedilmişti. Daha sonra H.B.T'nin elinden silahı alan M.K'nin ateş ettiği H.B.T. de olay yerinde yaşamını yitirirken, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan U.K. de müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra çalışma başlatan jandarma ekibi, 4 şüpheliyi gözaltına almıştı.