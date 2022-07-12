Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "6831 sayılı kanununun 76. maddesi gereğince Afyonkarahisar il merkezi, ilçeler dahil bütün belde, köy ve mahallerdeki mesire yerleri dışındaki ormanlık alanlarda 13 Temmuz - 30 Ağustos tarihleri arasında anız, bağ ve bahçe temizliği ile mangal ve semaver amaçlarıyla kontrollü ateş yakmak yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da 30 Ağustos'a kadar ormanlık alanlarda ateş yakmak yasaklandı - Son Dakika

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