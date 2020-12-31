Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kazada, 34 PY 0801 plakalı otomobilin sürücüsü, AKÜ Yaban Hayatı Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (AKÜREM) Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır ile yine AKÜ'de çalışan, kazaya karışan 03 BS 249 plakalı otomobilin sürücüsü Menderes Çetin yaralandı.

Afyonkarahisar'da 3 otomobil ve bir hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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