Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da 4 binada uygulanan Kovid-19 karantinası sonlandırıldı
19.11.2020 12:37
Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da 4 binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Afyonkarahisar'da 4 binada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Kovid-19'un yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, kentteki Gazi Mahallesi, Güvenevler, Karşıyaka ve Nazmi Saatçi mahallelerindeki 4 binanın karantinaya alındığı anımsatıldı.
Açıklamada, adreslerde yaşanan olumlu gelişmelerin ardından karantina uygulamasının sonlandırıldığı bildirildi.
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