Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Meclisinin Kovid-19'un yayılıp toplum sağlığını tehdit etmesinin engellenmesi amacıyla, kentteki Gazi Mahallesi, Güvenevler, Karşıyaka ve Nazmi Saatçi mahallelerindeki 4 binanın karantinaya alındığı anımsatıldı.

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