Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 4 kişinin tutuklandığı hırsızlık operasyonu jandarma kamerasında - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 4 kişinin tutuklandığı hırsızlık operasyonu jandarma kamerasında

27.04.2022 12:36
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 4 kişinin tutuklandığı hırsızlık operasyonu jandarma kamerasında

Son dakika haber: Çay ile Sultandağı ilçelerinde 4 zanlının tutuklandığı hırsızlık operasyonunun görüntüleri jandarma kamerasına yansıdı.

Çay ile Sultandağı ilçelerinde 4 zanlının tutuklandığı hırsızlık operasyonunun görüntüleri jandarma kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, jandarma ekiplerinin araçlarla karakoldan çıkışları, belirlenen adreslerdeki arama çalışmaları ve gözaltına alınan 7 şüphelinin adliyeye sevk edilmeleri yer alıyor.

-Olay

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 26 Nisan'da Çay ve Sultandağı ilçelerdeki bazı ev, iş yeri ve bağ evlerinden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatmış, belirlenen adreslere operasyon düzenlemiş, aramalarda, elektrikli motosiklet, 4 televizyon, bir su motoru, 4 motorlu testere, 2 matkap, 42 tabanca mermisi ele geçirmişti.

Gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklanmış, 3'ü de serbest bırakılmıştı.

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Jandarma, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 4 kişinin tutuklandığı hırsızlık operasyonu jandarma kamerasında - Son Dakika
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