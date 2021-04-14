Son dakika! AFYONKARAHİSAR - 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 4 tır ile 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İsa Akça (33) idaresindeki 81 AAV 352 plakalı tır, Afyonkarahisar- Antalya kara yolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde Vedat Erdem'in (35) kullandığı 34 PE 500 plakalı tırla çarpıştı.

Osman Torun (39) kontrolündeki 03 AKR 668 plakalı tır, Turgay Büyükoğlu (55) yönetimindeki 34 JDD 38 plakalı tır ve Süleyman Erdal'ın (47) kullandığı 03 ACA 540 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, tır sürücüleri Akça, Erdem ve Torun yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan tır sürücüsü Akça, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesinin ardından çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Tır sürücüsü Akça'nın durumunun ağır olduğu bildirildi.