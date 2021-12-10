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Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iddianame hazırlandı

10.12.2021 13:00
Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iddianame hazırlandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sürücü ve araç sahibi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde 5 öğrencinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili sürücü ve araç sahibi hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İscehisar ilçesinde köy yolu üzerinde meydana gelen ve 5 öğrencinin yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Ölümlü kazaya sebebiyet veren sürücü Adalettin Ş. ve araç sahibi İsmail D. hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Afyonkarahisar 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, öğrenci servis aracını kullanan sanık Adalettin Ş. ve araç sahibi İsmail D'nin "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede sanık Adalettin Ş'nin, mağdur çocukların ölümünde ve yaralanmasında kusurlu olduğu, araç lastiklerinin standartlara uygun olmadığı, aracın arka koltuklarının emniyet kemer teçhizatının bulunmadığı, teknik donanımlar ve yönetmelik gereği gerekli şartları sağlamayan 03 UU 567 plakalı aracı okul servis aracı taşımacılığında kullanıldığı ve çeşitli zamanlarda kapasitesinden fazla öğrenci aldığından dolayı bu eksiklik ve aksaklıkların kazaya sebebiyet vereceğini ön görmesine rağmen kendisine güvenerek neticenin gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket ettiği, meydana gelen olayda bilinçli taksir düzeyinde kusurunun bulunduğu belirtildi.

Sanıklarca, her ne kadar son bir haftadır 03 S 8511 plakalı aracın arıza yapması gerekçesiyle kazaya karışan aracın kullanıldığı belirtilse de taşınan öğrencilerin sayısını gösterir listede 6 Eylül 2021 tarihinden itibaren belli aralıklarla 03 UU 567 plakalı aracın kazanın meydana geldiği güne kadar kullanıldığı bildirilen iddianamede, "Kendilerinden kaynaklanmayan nedenlerle 03 UU 567 plakalı aracın kullanıldığına dair savunmalara itibar edilemeyeceği" görüşüne yer verildi.

Sanık İsmail D. ile ilgili ise adına kayıtlı 03 UU 567 plakalı aracın, lastiklerinin standartlara uygun olmadığı, aracın arka koltuklarının emniyet kemer teçhizatının bulunmadığı, teknik donanımlar ve yönetmelik gereği gerekli şartları sağlamayan ve okul servisi taşımacılığında kullanılmaması gereken aracı işveren sıfatıyla kullandırttığı belirtilen iddianamede, "Mesleki yeterliliğe sahip olmayan Adalettin Ş'yi yanında çalıştırarak meydana gelen kazaya sebebiyet verdiği, eksiklik ve aksaklıkların kazaya sebebiyet vereceğini ön görmesine rağmen kendisine güvenerek neticenin gerçekleşmeyeceği inancıyla hareket ettiği, meydana gelen olayda bilinçli taksir düzeyinde kusurunun bulunduğu" tespiti yapıldı.

İddianamede, sanıklar Adalettin Ş. ile İsmail D'nin bilinçli taksirleriyle 11 Ekim'de meydana gelen tek taraflı trafik kazasına sebebiyet verdikleri kaydedilen iddianamede, "Araç içinde bulunan öğrencilerden İsmail Eser (11), Nisa Nur Eser (14), Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran'ın (11) olay yerinde vefat ettiği, diğer öğrencilerin yaralandığı, şüphelilerin üzerine atılı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçunu işlediklerinin anlaşıldığı" ifadelerine yer verildi.

"Sürücünün başı bir ara sağa doğru düştü"

Kazadan yaralı kurtulan Arda Berk Demirel, iddianamedeki ifadesinde, kazadan hemen önce aracın yoldan sağ tarafa doğru gittiğini gördüğünü belirtti.

Öğrencilerden Pınar Duran da sürücü Adalettin Ş'nin başının bir ara sağa doğru düştüğünü "Adalet amca" diye seslendiğini, bu sırada aracın yoldan çıktığını kaydetti.

İddianamede yer verilen incelemede, sanık Adalettin Ş'nin bir anlık dalgınlığıyla aracın yolun sağında bulunan ormanlık alana girerek ağaca çarptığını beyan ettiği hususlar bir arada değerlendirildiğinde, sanığın kazadan hemen önce yola bakmaması üzerine yoldan çıkarak, ormanlık alana girip kaza yaptığının anlaşıldığı belirtildi.

Adalettin Ş. ve İsmail D. savunmalarında üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, olay nedeniyle herhangi bir kusurlarının bulunmadığını öne sürdü.

Olay

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yakınlarında ilkokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Ş. (53) idaresindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, 11 Ekim'de sabah saatlerinde devrilmiş, kazada öğrencilerden İsmail (11), Nisa (14) ve Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ile Damla Duran (11) hayatını kaybetmiş, yaralanan 5 öğrenci hastanelere kaldırılmıştı.

Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Adalettin Ş. ile araç sahibi İsmail D. tutuklanmıştı.

Karahisar, Tragger, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da 5 öğrencinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin iddianame hazırlandı - Son Dakika


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