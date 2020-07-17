Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da ayağına dolanan iple yuva yaptığı kayalık üzerinde mahsur kalan leyleği AKUT... - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde ayağına dolanan naylon ip ile yuva yaptığı kayalıkta mahsur kalan leylek AKUT ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Alanyurt köyünde, yuva yaptığı kayalık üzerinde uzun süre leyleğin uçmadığını fark eden vatandaşlar, incelemede ayağının naylon ipe dolandığını gördü.

Vatandaşların durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Afyonkarahisar Şube Müdürlüğüne bildirmesi üzerine, bölgeye 4 kişilik AKUT ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından kayalık üzerinden alınan leyleğin ayaklarına dolanan naylon ip çıkarıldı.

Leylek, daha sonra bakımı yapılmak üzere DKMP ekiplerine teslim edildi.