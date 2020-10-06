Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir beldede uygulanan Kovid-19 karantinası sona erdirildi
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Eylül'de Gebeceler beldesinin, Kovid-19 vakalarındaki artış, bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda beldede uygulanan bütün karantina tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.
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