Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir beldede uygulanan Kovid-19 karantinası sona erdirildi

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı.

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Gebeceler beldesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sonlandırıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 22 Eylül'de Gebeceler beldesinin, Kovid-19 vakalarındaki artış, bulaş riskinin yüksek olması ve hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla karantinaya alındığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Yaşanan olumlu gelişmeler sonucunda beldede uygulanan bütün karantina tedbirlerinin kaldırılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Gebeceler, Eylül, Afyon, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:27 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir beldede uygulanan Kovid-19 karantinası sona erdirildi - Son Dakika

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