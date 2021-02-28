Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hendek Sokak'ta yaşayan S.I, (57) evinin bahçesinde çalıştığı esnada toprakta patlamamış top mermisi buldu. S.I'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 76'lık top mermisi için çevrede emniyet aldı. İncelemenin ardından mühimmat, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından arazide kontrollü şekilde imha edildi.

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