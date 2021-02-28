Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu

28.02.2021 22:51
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Düzağaç beldesinde, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı tahmin edilen patlamamış top mermisi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Hendek Sokak'ta yaşayan S.I, (57) evinin bahçesinde çalıştığı esnada toprakta patlamamış top mermisi buldu.

S.I'nın ihbarı üzerine olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı değerlendirilen 76'lık top mermisi için çevrede emniyet aldı.

İncelemenin ardından mühimmat, İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından arazide kontrollü şekilde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı, Kurtuluş Savaşı, Karahisar, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüse yakalanan Selin Yeninci, yoğun bakıma kaldırıldı Ali Koç, Erol Bulut'un gönderileceği iddialarına noktayı koydu: Öyle bir düşüncemiz hiç yoktu Caner Erkin, Fenerbahçe'nin kazandığı Trabzonspor maçı sonrası sosyal medyadan takım arkadaşlarını kutladı Mert Hakan Yandaş'tan Mesut Özil itirafı: Bizimle çok ilgili, saha için yapmamız gerekenleri söylüyor Şeyma Subaşı'ndan Mısırlı sevgilisiyle yeni poz: Sana çok deli oluyorum İzinsiz paket servis yapmasına rağmen laftan anlamayan vatandaş, polisi çileden çıkardı Fahrettin Koca istifa mı edecek? Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor Mahkemede uyuyakalan hakim, sosyal medyanın diline düştü
Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü Sivas'ta kar yağışı kenti beyaza bürüdü         
22:39
Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama Engelli adamın darp sonrası ölümüne ikinci tutuklama         
22:12
Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi Genç kıza taciz iddiasını duyan köylüler toplandı, bölgeye çok sayıda jandarma sevk edildi         
21:59
Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti Hastasını ameliyat ederken duruşmaya katılan ABD'li doktor, mahkeme heyetini şoke etti         
21:40
BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı BAYKAR CEO'su Bayraktar: Rus elektronik harp sistemleri, TB-2'leri 1 saat bile durduramadı         
21:10
Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı Öğretmende mutasyonlu virüs tespit edildi, okulda büyük panik yaşandı         
19:34
Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi Berrak Tüzünataç ile Uraz Kaygılaroğlu aşk yaşadıkları iddiasıyla gündeme geldi         
18:53
Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti Son Dakika: CHP Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar partisinden istifa etti         
17:03
Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor Sağlık sorunlarıyla boğuşan Hakan Taşıyan, acil olarak nakil bekliyor         
16:58
İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı İbrahim Tatlıses sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı         
16:57
Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu Maltepe Belediyesi işçilerle anlaştı, net ücret 4 bin 700 lira oldu         
15:56
Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu Tuba Büyüküstün'ü görenler tanıyamadı! Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn oldu         
15:45
Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu Dövüş horozu sahibinin ölümüne neden oldu         
15:37
Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti Kayalıklar arasında bulduğu Atatürk büstünü terk etmeye yüreği el vermeyince, evine getirip bahçesine dikti         
10:16
Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da gerilim tırmanıyor! Sokaklar cansız bedenlerle dolup taştı         
08:34
AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor AK Parti kulislerinden Kabine değişikliği iddiası! İki tecrübeli siyasetçi sahalara dönüyor         
22:16
Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı Ebru Polat, sevgilisine ayağını öptürdüğü paylaşımı ile mide bulandırdı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2021 23:25:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir evin bahçesinde patlamamış top mermisi bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei