Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da bir köy karantinaya alındı
22.02.2021 19:37
Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı.
Dinar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, Kadılar köyünde Kovid-19 pozitif vakaların artması, bulaş riskinin yüksek olması nedeniyle köyde hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirlerin alındığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu köyde, bugünden itibaren vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarına ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina tedbiri uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.
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