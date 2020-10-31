Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da bir köyde uygulanan Kovid-19 karantinası kaldırıldı
31.10.2020 12:13
Son dakika haber... Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Akpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesine bağlı Akpınar köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina sona erdirildi.
Bayat Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 19 Ekim'den itibaren Akpınar köyünde uygulanan Kovid-19 karantinasının yaşanan olumlu gelişmelerin ardından kaldırılmasına karar vermiştir." ifadesi kullanıldı.
Son Dakika Depremin merkez üssü Seferihisar'da deniz yeniden çekildi İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım İzmir depreminde yıkılan en büyük bina olan Rıza Bey Apartmanının yıkılma anı kameralarda El frenini çekmeyi unuttuğu aracını başka bir otomobilin üzerinde buldu Kredi kartı kullananlar dikkat! Faiz oranları değiştirildi Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Kabe'de panik anları! Aracıyla Mescid-i Haram'a daldı Ailesinden gizlice doğum yapan 14 yaşındaki kız çocuğunun bebeği, derin dondurucuda bulundu