Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da düğünler jandarma gözetiminde yapılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da düğünler jandarma gözetiminde yapılıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Afyonkarahisar'da artan Korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından jandarma ekipleri düğünlerde sıkı denetim yapmaya başladı.

Afyonkarahisar'da artan Korona virüs (Covid-19) vakalarının ardından jandarma ekipleri düğünlerde sıkı denetim yapmaya başladı. Davetlilerin sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları yönünde uyarıların yapıldığı düğünler jandarma kontrolünde yapılıyor. Afyonkarahisar'da sokak düğünlerinde yemek ve içecek ikramının yasaklanmasının ardından köylerde jandarma ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Jandarma ekiplerinin kontrolünde yapılan düğüne gelen misafirlere el dezenfektanı ikram edilirken ayrıca düğün merasimi boyunca maske takmaları isteniyor. Düğün boyunca jandarma ekipleri gelen misafirleri gözetlerken, müzisyenlerde sık sık maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları yönünde anonslar yapıyor. Sünnet, nişan ve düğün organizasyonları boyunca Cov,d-19'a karşı her türlü tedbirlerin alınacağı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 14:27

Kaynak: İHA

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