Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde evlerinin açık olan penceresinden düşen 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ofis Caddesi'nde bir binanın 2'nci katındaki evlerinin açık olan penceresinden düşerek yaralanan Cennet Keskin'in, tedavi gördüğü Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesinde durumu ağırlaştı.
Müdahalelere rağmen kurtarılamayan çocuğun cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Ofis Caddesi'nde 25 Aralık'ta bir binanın 2'nci katındaki evlerinin açık olan penceresinden düşen Cennet Keskin, ağır yaralanmış, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.
Durumu ağır olan Keskin, ilk müdahalesinin ardından AFSÜ Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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