Kaçak kazıda yer altı şehri bulan 7 şüpheli, adli kontrolle serbest - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR'ın İscehisar ilçesindeki bir evin altında tünel kazıp tarihi eser ve sütunların bulunduğu yer altı şehrini ortaya çıkaran 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, İscehisar ilçesindeki bir evde, tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığını belirledi. Dün düzenlenen operasyonda M.R.B., İ.A., M.A., E.A., O.Ö., R.A. ve H.Ş. suçüstü yakalandı. Ekipler evde yaptıkları araştırmada, pencere kısmından müştemilata geçiş olduğunu, müştemilat kısmına geçildiğinde ise yaklaşık 3 metre çapında çukur olduğunu ve içerisinde sütunlu tarihi tünel bulunduğunu belirledi. Sütunların bulunduğu tünelde, çuvalların arkasına gizlenmiş yazıt, heykel ve lahit olarak değerlendirilen tarihi objeler tespit edildi. İncelemeler sonucu, kaçak kazı yapılan alanın yer altı şehri görünümünde olduğu değerlendirildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu' kapsamında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınan 7 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 7 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.UZMAN EKİBİN İNCELEME YAPMASI BEKLENİYOR

Yer altı şehrinin bulunmasının ardından Müze Müdürlüğü arkeologları, kaçak kazı yapılan evde inceleme başlattı. Bölgeyle ilgili Ankara'dan da uzman bir ekibin Afyonkarahisar'a gelerek inceleme yapacağı öğrenildi. İnceleme sonrasında ortaya çıkarılan yer altı şehrinin dönemi ve içerisindeki eserlerle ilgili rapor hazırlanacak.