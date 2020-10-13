Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da kaçakçılık operasyonu
13.10.2020 11:59
Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen tütün ürünleri ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.
Afyonkarahisar'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak olduğu belirlenen tütün ürünleri ve cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak ürün satışı yapıldığı belirlenen bir iş yerine operasyon düzenledi.
Adresteki aramada, içi tütünle doldurulmuş sigara, kuru sıkı tabanca, cinsel içerikli 1004 hap ile çeşitli ürünler ele geçirildi.
İş yeri sahibi İ.Y. hakkında "kaçakçılık kanuna muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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