Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da "kadın sohbet evleri" kuruluyor - Son Dakika

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'in girişimleriyle kentteki bütün ilçelerde "kadın sohbet evleri" kuruluyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kadınların sosyal ve kültürel anlamda hoş vakit geçirebilmeleri ve sosyalleşmenin yanında bilgi birikimlerini de geliştirebilecekleri kadın sohbet evlerinin kısa sürede tamamlanacağı belirtildi.

Kentte farklı projeler yürütülmesi için çalışmalar yapıldığı belirtilen açıklamada, "İlçe Kaymakamlıkları ile belediye başkanlıkları ortaklığında tüm ilçelerde, 'kadın sohbet evleri' kurulacak. Kadınların sosyal ve kültürel aktivitelerde bulunabileceği, kitap okuyup, spor yapabileceği, çeşitli kurslara katılabileceği, kafelerde vakit geçirebileceği projeler için çalışmalar başlatıldı. Ayrıca, yapılacak tüm faaliyetler de tamamen ücretsiz olacak." ifadesi yer aldı.