Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliğinden, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, kapalı olan gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane gibi umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin faaliyet alanlarını değiştirmek için yeni ruhsat alınması gerektiği bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Meclisi Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Kovid-19 sürecinde ana faaliyet alanını değiştiren gazino, pavyon, diskotek, bar, birahane, taverna veya gece kulübü gibi işyerlerinin durumu görüşüldü.

Bu gibi işyerlerinin kafe, restoran, lokanta gibi faaliyet göstermek istemesi halinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik çerçevesinde eski ruhsatın iptal edilip yeniden ruhsatlandırma işlemenin yapılması gerektiği vurgulandı.

Alınan karar gereği, izin verilmeyen eski faaliyetine devam eden iş yerleri ise derhal kapatılacak. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek.