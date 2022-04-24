Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 16 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 16 kişiye 30 bin 923 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Marulcu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikamette iki ayrı odada 16 kişinin kumar oynadıkları belirlendi. Yer temin eden R.A'nın önceden de 12 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Suçüstü yakalanan 16 kişiye 130 bin 923 lira idari para cezası uygulandı.