Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 16 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 16 kişiye para cezası verildi

24.04.2022 15:11
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 16 kişiye para cezası verildi

Son dakika haber... Afyonkarahisar'da düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 16 kişiye 30 bin 923 lira ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen kumar operasyonunda yakalanan 16 kişiye 30 bin 923 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Marulcu Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ikamette iki ayrı odada 16 kişinin kumar oynadıkları belirlendi. Yer temin eden R.A'nın önceden de 12 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Suçüstü yakalanan 16 kişiye 130 bin 923 lira idari para cezası uygulandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Karahisar, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 16 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da kumar operasyonunda yakalanan 16 kişiye para cezası verildi - Son Dakika
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