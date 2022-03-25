Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Kadri Buluttekin (40) idaresindeki 11 AAG 579 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Bayramgazi rampasında şarampole devrildi.
Kazada, Hamza Baytar (26) hayatını kaybetti. Sürücü Buluttekin ile Servet Emre (37) ağır yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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