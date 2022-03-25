Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

25.03.2022 09:37
Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Kadri Buluttekin (40) idaresindeki 11 AAG 579 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolu Bayramgazi rampasında şarampole devrildi.

Kazada, Hamza Baytar (26) hayatını kaybetti. Sürücü Buluttekin ile Servet Emre (37) ağır yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

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Karahisar, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika


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