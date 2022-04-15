Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da bir otomobilde 1 kilo 65 gram uyuşturucu ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada ön koltuğun altında, 1 kilo 65 gram skunk ele geçirdi.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla otomobil sürücüsü M.E, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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