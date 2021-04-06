Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Polise zorluk çıkaran 3 zanlı tutuklandı

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da çevreye rahatsızlık veren ve polise direnen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da çevreye rahatsızlık veren ve polise direnen 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Kadınana Caddesi'nde çevreye rahatsızlık veren alkollü E.G, H.Y, M.K. ile A.İ, kimlik kontrolü yapıldığı sırada polis ekiplerine hakaret edip ve mukavemet gösterdi. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin üst aramasında, E.G'de bir miktar uyuşturucu, H.Y'de de bıçak bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.G, H.Y. ve M.K. tutuklandı, A.İ. serbest bırakıldı.

Karahisar, Polis, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... AFYONKARAHİSAR - Polise zorluk çıkaran 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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