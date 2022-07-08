Kumartaşlı, "Yaklaşık 9 yıldır her bayram öncesinde şehitlerin adlarına anne ve babalara birer küçük not yazılı çiçekleri bir gün öncesi kabirlerin başına koyuyoruz. Anne ve babaların ellerini şehitler adına öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karahisar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Afyonkarahisar'da şehit kabirlerine karanfil bırakıldı - Son Dakika

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