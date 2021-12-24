Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Murat Gökdeniz (47) idaresindeki 35 AIK 746 plakalı otomobil, Tavşantepe mevkisinde su kanalına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
İncelemenin ardından Gökdeniz'in cenazesi morga kaldırıldı.
Kaynak: AA
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