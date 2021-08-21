Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sünnet düğünü aracına silahla açılan ateşte sürücü yaralandı

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da sünnet düğünü için süslenen otomobile silahla açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da sünnet düğünü için süslenen otomobile silahla açılan ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sünnet düğünü için süsletilen Erkan Altıntaş'ın kullandığı 35 BFU 753 plakalı otomobile, Afyonkarahisar- İzmir kara yolunun 4. kilometresinde seyir halindeyken yanına yaklaşan bir araçtan pompalı tüfekle ve tabancayla ateş açıldı. Silahlı saldırı sonrası otomobil sürücüsü Altıntaş, elinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesine kaldırıldı.

Karahisar, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: AFYONKARAHİSAR - Sünnet düğünü aracına silahla açılan ateşte sürücü yaralandı - Son Dakika

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