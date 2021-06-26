Son dakika haberleri! Afyonkarahisar'da tırın dorsesinin tamiri sırasında başına metal parça düşen kişi öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde arızalanan tırın dorsesinin tamiri sırasında başına metal parça düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, E.K. idaresindeki 26 BN 979 plakalı tır, Emirdağ-Bolvadin kara yolunda arıza yaptı.
Tırı yakındaki akaryakıt istasyonuna çeken sürücü, aracın tamiri için Emirdağ Sanayi Sitesi'nde çalışan Yasin Akgün'le (32) iletişime geçti.
Aracın bulunduğu akaryakıt istasyonuna giden Akgün, dorsenin altında tamir işlemi yaptığı sırada içi hava dolu körüğün patlaması sonucu metal parça başına düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Akgün, ambulansla kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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