Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

24.02.2022 15:39
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği operasyonda 122 gram metamfetamin ile hassas terazi ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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