Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çay ilçe merkezinde 2 ve Yeşilyurt köyünde bulunan 1 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????
- Kaynak: AA
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