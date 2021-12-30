Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, İmaret Mahallesi'nde yolcu otobüsünden inen A.K'nin üst aramasında bir sim kutusunun içerisinde 18 gram metamfetamin ele geçirdi. Bu sırada otobüsten inen ve şüpheli tavırlar sergileyen E.L. de kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu polis ekiplerince yakalanan E.L'nin üst aramasında ise bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.