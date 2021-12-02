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Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

02.12.2021 11:54
Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte sokakta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Erenler Mahallesi'nde şüpheli bir kişinin üst ve ikametgah adresinde yaptığı aramada, 52 gram metamfetamin, 16 sentetik hap, ruhsatsız tabanca, 48 mermi, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 500 lira ele geçirdi.

Operasyonda, B.K, F.U. ile B.Ç. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Karahisar, Narkotik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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