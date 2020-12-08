Jandarma ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

İddiaya göre, Çayıryazı köyünde yaşayan E.A, evinin oturma odasında bebeği M.A'yı sabah uyuttuktan sonra avludaki işleri yapmak için dışarı çıktı.

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