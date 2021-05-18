Son dakika haberleri... Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde 15 günde ikinci yangın (3) - Son Dakika

SABOTAJ İHTİMALİNE SORUŞTURMA

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde kurulu bulunan biyokütle enerji tesisinin bahçesindeki 60 dönümlük alanı etkileyen yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Bölgede sabotaj ihtimaline karşı Cumhuriyet Savcılığı da olayla ilgili çalışma başlattı. Yangında 1 ve 2 numaralı sahalardaki çam kökleri ile mısır silaj balyalarının alev aldığı belirlendi. Metrelerce yükseğe çıkan alevler ve duman yaklaşık 60 kilometre uzaktan bile görülebildi.

BİR NUMARALI SAHADA YANGIN KONTROL ALTINDAYangına önce Çay, Bolvadin ve Çobanlar ilçe itfaiye ekipleri müdahale ederken sonrasında ise Afyonkarahisar, Isparta, Eskişehir orman müdürlüklerinden arazözler ile Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri takviye olarak çalışmalara katıldı. Yangına ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de havadan müdahale etti. Ekipler alevleri 1 numaralı sahada kontrol altına almayı başarırken, yerleşim yerlerinin yanında bulunan 2 numaralı açık hava sahasındaki yangını da kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Yangın ayrıca 2 numaralı sahanın dışına çıkarak ev ve besihanelerin bulunduğu alana da sıçradı.'YANGIN 6-7 ÇİFTLİK, HAYVAN BARINAĞI VE YERLEŞİM YERİNE DE SIÇRADI'Olay yerine gelerek çalışmaları inceleye Çay Belediye Başkanı Hüseyin Atlı, tesisin 1 nolu sahasında çıkan yangının henüz nedeninin bilinmediğini söyledi. Atlı, "Sabotaj ihtimalleri üzerinde de duruluyor. 1 numaralı sahadaki yangın durduruldu ama 2 numaralı sahadaki yerin yanında yerleşim birimleri var. 6-7 çiftlik, hayvan barınağı ve yerleşim alanı var. Yangın buraya da sıçramış durumda. Ekipler insanların ve besihanelerdeki hayvanların tahliyesi için uğraş veriyor. Can kaybı olmaması sevindirici olan gelişme. Bölgede itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri görev yaparken, 112 ekipleri de olumsuzluğa karşı bölgede hazır bekletiliyor" dedi.'BELİRLENEN HERHANGİ BİR NEDEN YOK'Yangının kesin çıkış nedeni konusunda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Başkan Atlı, "Şu ana kadar belirlenen herhangi bir neden yok. Ama rüzgarın şiddeti yangının çok hızlı ilerlemesine neden oldu. Yangın şu anda kontrol altına alınabilmiş değil" diye konuştu.'İHTİMALLER DAHİLİNDE SABOTAJ VAR'

Sabotaj iddialarına ve havadan müdahale hakkında değerlendirmede de bulunan Başkan Atlı, "Şu anda teknik ve net bir bilgiye sahip değiliz, ilgili kurumlar bu konuda araştırmalarını yapıyor. Tabii ki ihtimaller dahilinde sabotaj var ama benim bu konuda bir şey söylemem çok doğru olmaz. Havadan müdahale yaklaşık 3 saat sonra ulaşmış durumda. Biz 'rüzgarın etkisiyle bu yangın kontrol altına alınmaz' dememize rağmen yaklaşık 2,5 saat sonra yangına havadan müdahale başladı" dedi.