AFYONKARAHİSAR'DA UYUŞTURUCU OPERASYONUNA 5 TUTUKLAMA - Son Dakika

Afyonkarahisar'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 farklı adrese gerçekleştirilen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 27 kişiden 5'i tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satışı yapıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçildi. Ekipler yaptıkları incelemelerin ardından kent merkezinde Erenler, Dairecep ve Karşıyaka mahalleleri ile Salar beldesi ve Sinanpaşa ilçesinde olmak üzere 10 ayrı adrese baskın düzenledi. Baskınlarda toplamda 27 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ise satışa hazır 8 paket halinde 17.11 gram esrar, 40 sentetik ecza, 4 pakette 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınanlardan 20'si 'uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldıktan sonra bırakılırken, 7 şüpheli ise dün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkeme çıkarılan şüphelilerden O.T. ve İ.K. adli kontrolle bırakıldı; O.G., M.D., İ.C., M.Y. ve M.K.B. ise tutuklandı.