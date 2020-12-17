Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı - Son Dakika

Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı
17.12.2020 13:22
Kimliğini gizleyen Afyonkarahisar polisi, sosyal medya hesabından swinger - eş değiştirme ilanı vererek müstehcen görüntüler paylaşan evli çift ile buluşup suçlarını itiraf ettirerek haklarında yasal işlem başlattı.
Dün akşam saatlerinde Afyonkarahisar kent merkezinde sosyal medya hesabından swinger (eş değiştirme) ilanı veren bir çift yakalandı.
POLİS, KİMLİĞİNİ GİZLEDİ
Sosyal medya hesabından swinger (eş değiştirme) ilanı veren bir çifti takibe alan ekipler çift ile iletişime geçerek görüşmek istedi. Bunun üzerine ekipler polis olduklarını gizleyerek G.G. isimli kadın ve eşi M.G. ile bir parkta buluştu.
İTİRAF ETTİLER
Evli çift, polis ekiplerine sosyal medya hesabının kendilerine ait olduğunu belirtip itirafta bulundu. Şahısların haklarında Türk Ceza Kanununun 226. maddesi gereği müstehcenlik suçundan şüpheli olarak işlem yapılıp tahkikat başlatıldı.
Son Dakika İbrahim Kalın'dan "Üniversiteler fuhuş evleri" diyen Sofuoğlu'na tepki: İşlem yapılacak olmasını memnuniyetle karşılıyoruz Koronavirüsü yenen her 10 kişiden biri 3 ay sonra yorgunluk ve öksürük gibi semptomları gösteriyor Hırsızın enerji içeceği aşkı, market sahibini isyan ettirdi: Marketçilere sesleniyorum, almayın Hint asıllı Arjantinli keşiş rüyasında gördüğü Mevlana'nın yoluna girdi, Konya'ya yerleşti Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diyerek yastıkla boğan damat tahliye edildi İki ayda 92 kişi hayatını kaybetti! Yasak olmasına rağmen internetten etil alkol satışı devam ediyor Fiyat artışının önüne geçmek için arpa, buğday ve mısırda gümrük vergisi sıfırlandı Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi