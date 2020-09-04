Son dakika haberleri: AFYONKARAHİSAR Jandarmadan 'yeşil reçete' operasyonu - Son Dakika

Jandarmadan 'yeşil reçete' operasyonu

AFYONKARAHİSAR'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Yeşil Reçete' operasyonunda, aralarında bir doktor ve bir eczacının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Zehir tacirlerinin uyuşturucu bağımlısı olan ancak uyuşturucu maddelere ulaşamayan kişilere yeşil reçeteye tabi psikiyatri haplarını sattığının bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon başlatan jandarma ekipleri, 10 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında, aralarında özel hastanede görevli bir doktor ile eczacının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise kenevir ve esrar ile yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu etkisi oluşturan haplar ele geçirildi.

Operasyonda ele geçirilen hapların tanesinin 50 liradan satıldığı, 56 adet bulunan bir kutudan 2 bin 500 liranın üzerinde gelir elde edildiği belirtildi.

Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen biri kadın 9 kişinin gece saatlerinde hakim karşısına çıkarılmaları bekleniyor.