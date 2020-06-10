Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktı

Bir son dakika haberine göre Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktıAfyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar köyünde gül hasadı başladı.

Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar köyünde gül hasadı başladı. 1983 yılında 2 dönümlük arazide gül fidanı diken Düzen ailesinin gül yetiştiriciliğine öncülük yaptığı köyde şimdi 1000 hektarlık alanda gül yetiştiriliyor. Dazkırı ilçesine bağlı Darıcalar köyünde gül hasadı başladı. Gül üretimiyle ünlü 300 nüfuslu köyde gül tarlalarına giden vatandaşlar, gül çiçeklerini toplamaya başladı. Yaklaşık 50 gün boyunca devam edecek gül hasadında vatandaşlar saat 05.00'te gül hasadına başlıyor ve çalışmalar öğle saatlerine kadar devam ediyor. Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Bürosu, ildeki alternatif turizmin gelişmesine yönelik tanıtım çalışmaları kapsamında gül hasadının devam ettiği tarlaları görüntüleyerek, bölgenin fotoğraf arşivini oluşturdu. Çekilen fotoğraflar Tanıtım Bürosu tarafından oluşturulan 'Visit Afyon' adlı sosyal medya hesaplarından paylaşılacak. Bu şekilde Afyonkarahisar'ın ve ilçelerinin, sahip olduğu değerleriyle tanıtılması hedefleniyor. 1983 YILINDA İLK GÜLÜ DÜZEN AİLESİ DİKTİ

Köydeki ilk gül fidanını emekli öğretmen Hüsem Düzen ve eşi Ayşe Düzen, 1983 yılında dikti. O günlerde 2 dönüm alanda dikilen gül fidanları şimdilerde 1000 hektarlık alanı kapladı. O günleri anlatan Hüsem Düzen, "Köyümüz orman köyüdür. Eskiden hayvancılık vardı. Şimdi güle başladık. Biz burada 15 dönüm arazide gül üretiyoruz. Bu arazide 6 ton gül üretebiliyoruz. Tabii hava şartları elverişli olursa herhangi bir don vurmazsa 10 tona yakın üretim olabilir" dedi.

GÜLÜN KOKUSUNA KUŞ CIVILTILARI EŞLİK EDİYOR

Ayşe Düzen, gül bahçesinde kendisini çok iyi hissettiğini ifade ederek, "Biz 37 yıldır bununla uğraşıyoruz. O gün herkesin merkebi yani eşeği vardı. Fakat bu gül üretimiyle birlikte bugün herkesin arabası, traktörü, her türlü tarım makinesine sahip oldular. Buraya geldiğimizde kendimizi çok iyi hissediyoruz. Severek yapıyoruz. Bu gülün kokusu ve etraftaki kuş cıvıltıları bize çok iyi geliyor" diye konuştu.

GÜL YAĞININ LİTRESİ 10 BİN EURO

Köy Muhtarı Mevlüt Kan, köyde herkesin gül ürettiğini ve 300 nüfusun tamamının hasat döneminde çalıştığını anlattı. Muhtar Kan, gülün ihraç edilen bir ürün olduğunu ifade ederek, Avrupa'da gül yağının litresinin 10 bin Euro olduğunu kaydetti. Kan, şöyle konuştu:

"Bizim köyümüzün geçim kaynağı gül ve lavanta ağırlıklı. 1000 dekar alanda gül üretiyoruz. Mayıs ayının 5'inde hasadımız başlıyor. 50 gün civarında hasat sürüyor. Köyümüz 50 hane. 300 nüfusumuz var. Tamamımız hasat döneminde çalışıyoruz. Hatta köy dışında işçiler geliyor. Gül toplandıktan sonra Isparta'ya sevkini yapıyoruz. Orada suyu, yağı çıkarılıyor, reçelleri yapılıyor. Kozmetik sanayinde de kullanılıyor. Bu yüzden doğrudan ihraç edilen bir ürün. Bize söylendiği kadarıyla Avrupa'da 1 litre gül yağının 10 bin Euro olduğu biliniyor."

ALTERNATİF TURİZM GELİŞİYOR

Muhtar Kan, gül bahçeleri sayesinde köyde gül turizminin günden güne geliştiğini söyleyerek, "Turizm noktasında atağa kalktık. Köyümüzü güllerle tanıtıyoruz. Bu görünen kısım. Daha görünmeyen çok bölgemiz var. Şu anda çok olumlu netice alıyoruz. Vatandaşlar buraya gelip fotoğraf çektiriyor. Gelenleri biz de ağırlamaya çalışıyoruz" dedi.

EMEKLİ OLDU, GÜL YETİŞTİRMEK İÇİN KÖYÜNE DÖNDÜ

Uzun yıllar Denizli'de çalışan İbrahim Doğan, emekli olduktan sonra gül yetiştirmek için köye döndüğünü ifade ederek, ailecek tarlalarda gül yetiştirdiklerini anlattı. Doğan, "Denizli'de emekli oldum. Köyüme geri döndüm. 10 dönüm arazi alıp gül diktim. Burada gül yetiştiriciliği yapıyoruz. Şu anda çalışmalarımız güzel gidiyor. Şehir hayatı bıkkınlık verdi. Ben gül için döndüm. Tarımla uğraşmak daha zevkli. Burada doğa, temiz hava her şey mükemmel. 3 yıl oldu geri döneli. Bu sene hasat verimi çok güzel. Tarlalar mükemmel" diye konuştu.

FOTOĞRAF TUTKUNLARININ İLGİSİNİ ÇEKTİ

Fotoğraf tutkunları da gül bahçelerine yoğun ilgi gösteriyor. Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, bahçelere giderek, gül bahçelerini görüntüledi.

Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktı

Dazkırı, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 01:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! AFYONKARAHİSAR Köyde 37 yıl önce 2 dönümle başlayan gül üretimi 1000 hektara çıktı - Son Dakika

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