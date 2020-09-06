Son dakika haberleri... Afyonkarahisar merkezli uyuşturucu operasyonu polis kamerasında - Son Dakika

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü, polislerce yakalanan 12 zanlıdan 11'inin tutuklandığı 4 ildeki uyuşturucu operasyonunun görüntülerini sosyal medyada paylaştı.
İl Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde polis ekiplerinin baskın yapılan adreslerdeki arama çalışmaları ve ele geçirilen silahla uyuşturucu yer alıyor.
Kayıtların devamında dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonda gözaltına alınan zanlıların adliyeye çıkarıldığı görülüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 1 Eylül'de Afyonkarahisar, Kütahya, Konya ve İzmir'de uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalanmış, zanlılardan 11'i tutuklanmış, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 12:44 - Kaynak: AA
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