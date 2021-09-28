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Afyonkarahisar turist hedefinde çıtayı yükseltti - Son Dakika

Afyonkarahisar turist hedefinde çıtayı yükseltti

28.09.2021 12:53

Türkiye'nin en önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar, 3 bin yıllık Frig Vadisi ile kültür turizminde de adını duyurmaya çalışıyor.

Türkiye'nin en önemli termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar, 3 bin yıllık Frig Vadisi ile kültür turizminde de adını duyurmaya çalışıyor.

İhsaniye ilçesindeki 3 bin yıllık geçmişe sahip vadi; uzantılarının bulunduğu Ayazini köyü, Göynüş Vadisi ve Emre Gölü etrafındaki tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarlar ve peribacalarının bulunduğu mekanlar ile ilgi görüyor.

Son yıllarda farklı ülkelerden turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği Frig Vadisi, kültür turizminde Türkiye'nin öne çıkan yerleri arasına girmeye başladı.

Vali Gökmen Çiçek, AA muhabirine, Afyonkarahisar'ın uzun yıllardır termal turizmin merkezi olduğunu ifade etti.

Valilik, belediye, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların el ele vererek termal turizmi çeşitlendirmek için uğraştıklarını belirten Çiçek, "Afyonkarahisar binlerce yıllık tarihe sahip bir bölge. Friglerin, daha öncesinde Hititlerin, Romalılar ve Selçuklu İmparatorluğunun eserlerinin, Türklerin eserlerinin olduğu inanılmaz bir coğrafyadayız. Özellikle Frig eserleri noktasında belki de Türkiye'deki en zengin vilayetiz." dedi.

Misafirlerin hem termal turizmde 32 bin yatak kapasitesinden yararlanmaları hem de ilin tarihi, kültürel değerlerini görmeleri için büyük bir çalışma başlattıklarını aktaran Çiçek şöyle konuştu:

"Frigya bölgesinde 50 milyon liraya yakın yatırım yaptık. Bu yatırımlar sonucunda balon uçuşlarını başlattık. Bizim bir hayalimiz vardı; gökyüzünde balonlar olacaktı, gölün üzerinde tekneler, etrafta atlı safari yapılacaktı. Çok şükür bu hayali gerçekleştirdik. Dünyada göl üzerinde balonla uçuş yapılan birinci veya ikinci bölgeyiz. Bu manada da ile çok büyük katkı sağladık."

"Dünya pazarına açacağız"

Gazlıgöl bölgesindeki otellerde temmuz, ağustos ayında yüzde 90 doluluk yakaladıklarını vurgulayan Vali Çiçek merkez de ise yüzde 80 doluluk olduğunu ifade etti.

Bu yıl 2 milyona yakın yerli ve yabancı turist ile gurbette yaşayan Afyonkarahisarlıların kentin turistik mekanlarını gezdiğini vurgulayan Çiçek şöyle devam etti:

"Ticaret ve Sanayi Odası, bizler, otellerin genel müdürleri, hepimiz aynı konuda kenetlendik. Bu yıl bizim atılım yılımız olacak inşallah. Ziyaretçi sayısında yıl sonuna kadar 2 milyonu bulacağız ama önümüzdeki yıl hedefimiz 4 milyon. Bu ulaşılamayacak hedef değil. Gelecek yıl tanıtıma çok erken başlayacağız. Artık Afyonkarahisar sokaklarında farklı ülkelerden gelen misafirleri görmekteyiz. Afyonkarahisar'ı dünya pazarına açacağız. Afyonkarahisar'da dünyanın birçok yerinden misafir ağırlayacağız. Frigya'da, Ayazini'de turistleri misafir edeceğiz, balon turuna çıkaracağız, teknelere bindireceğiz. Türkiye'nin en kaliteli termal suyuyla onların buluşmalarını sağlayacağız. Afyonkarahisar çıtayı yükseltti gidiyor. Muazzam işler yaptık."

Ayazini'yi gezmeye gelen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi üyesi Evrim Ölçer de Anadolu'nun her yerinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da gizli bir hazine olduğunu dile getirdi.

Ölçer, "Vali Gökmen Çiçek'e ve Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'e teşekkür ediyoruz. Çok çalışmışlar. Bu kültürel mirası ortaya çıkarmışlar. Bölgeye ilk defa geldim. Burası Frig Vadisi olarak çok değerli." diye konuştu.

Afyonkarahisar turist hedefinde çıtayı yükseltti
Afyonkarahisar turist hedefinde çıtayı yükseltti
Afyonkarahisar turist hedefinde çıtayı yükseltti
Afyonkarahisar turist hedefinde çıtayı yükseltti
Afyonkarahisar turist hedefinde çıtayı yükseltti

Karahisar, Türkiye, turist, Turizm, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar turist hedefinde çıtayı yükseltti - Son Dakika


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