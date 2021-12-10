Üye Girişi
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ

10.12.2021 15:39

Gelen son dakika haberlerine göre KÜÇÜKÇEKMECE'de ağabeyinin arkasından koşan 5 yaşında çocuk minibüsün altında kalarak can verdi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de ağabeyinin arkasından koşan 5 yaşında çocuk minibüsün altında kalarak can verdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan olay Bezirganbahçe Mahallesi'nde dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre 5 yaşındaki Ali Yıldız ve ağabeyi sokakta oynadığı sırada yolun karşısına geçmeye çalıştı. Ali Yıldız'ın ağabeyi yola fırlayınca minibüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çocuğa kaldırımdaki bir kişi uyardığı sırada minibüs hareket etti. Ancak o sırada az önce ezilmekten kurtulan çocuğun kardeşi Ali yolun karşısına geçmeye çalışıyordu. Minibüs sürücüsünün fark etmediği küçük çocuk aracın altında kaldı. Yoldaki kişi, Ali Yıldız'ı kucağına aldı. Mahalle sakinleri yardım etmek için olay yerine koştu.

Ambulansla Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Yıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Minibüs sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"İÇİMİZ PARÇALANDI"

Mahalle sakini Yaşar Ayer, "Bir çocuk arabanın altında kaldı. Çocuğun ailesini tanıyorum. İçimiz parçalandı. Başka canlar yanmasın. Çocuk vefat etti memleketi Erzurum'a görüldü." dedi.

Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ

Minibüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beşiktaş'ın beklediği cevap geldi! Alman hocanın kararı çok şaşırttı 16:00 Beşiktaş'ın beklediği cevap geldi! Alman hocanın kararı çok şaşırttı
Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim 15:47 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu 15:16 Bebeğini diri diri gömmeye çalıştı! Anne ve anneannenin cezası belli oldu Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor 11:31 Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor

Son Dakika Haberleri
16:05 Son 5 yılda en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu
16:04 Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL
15:48 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
15:46 Hatice Aslan: Tiyatro sanatçısı olmasaydım, anaokulu öğretmeni olmak isterdim
15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım
15:32 Hayvanseverlere güzel haber! Pet shoplarda hayvan satışı 7 ay sonra bitecek
15:31 Rus medyasının iddiası: BAE; Türkiye'den 8 adet SİHA alıyor
15:19 Ecel, yaşlı kadını sokakta buldu! Bir anda fenalaşıp yere yığıldı
15:18 Sabah yürüyüşüne çıkmıştı, su samurlarının saldırısına uğradı!
15:18 Son Dakika! Erdoğan'ın Siirt mitingindeki bombalı saldırı girişimine yönelik soruşturmada 4 kişi gözaltına alındı
Son 5 yılda en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Son 5 yılda en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi         
15:49
Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım         
15:34
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Erkek öğrenciler kavga etti, kız öğrenciler kayda aldı! Okul bahçesinin savaş alanına döndüğü o anlar kamerada Erkek öğrenciler kavga etti, kız öğrenciler kayda aldı! Okul bahçesinin savaş alanına döndüğü o anlar kamerada         
11:36
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor 5 ülke, Kafkasya'da istikrar ve barışın sağlanması için bir araya geliyor         
07:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 16:08:47. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! AĞABEYİ KURTULDU ARKASINDAN KOŞAN ALİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement