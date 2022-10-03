Hayatını kaybeden Şevval Koçar için ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karakçıoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile Büyük Ata Ortaokulu Müdürü Turgay Dilber de katıldı. Törenin ardından Koçar'ın cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Olay, ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki U.K.K., kazara 13 yaşındaki kız kardeşi Şevval Koçar'ı vurdu. Şevval Koçar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, Hisarcık, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından kazara vurulan Şevval son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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