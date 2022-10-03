Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından kazara vurulan Şevval son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından kazara vurulan Şevval son yolculuğuna uğurlandı

03.10.2022 14:55
Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından kazara vurulan Şevval son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağabeyi tarafından kazara tüfekle vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Şevval Koçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde ağabeyi tarafından kazara tüfekle vurularak hayatını kaybeden 13 yaşındaki Şevval Koçar, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerinde babasına ait ruhsatlı av tüfeğiyle oynayan 15 yaşındaki U.K.K., kazara 13 yaşındaki kız kardeşi Şevval Koçar'ı vurdu. Şevval Koçar yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Şevval Koçar için ilçenin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karakçıoğlu Camii'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ile Büyük Ata Ortaokulu Müdürü Turgay Dilber de katıldı. Törenin ardından Koçar'ın cenazesi, aynı mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi.

Şevval Koçar'ın eğitim gördüğü Büyük Ata Ortaokulu'nda bulunan sınıfındaki sırasına arkadaşları ve okul idaresi tarafından çiçekler konuldu.

Öte yandan gözaltına alınan ağabey U.K.K ise, savcılık tarafından serbest bırakıldı. - ORDU

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Kaynak: İHA

Karşıyaka, Hisarcık, Fatsa, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Ağabeyi tarafından kazara vurulan Şevval son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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