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Kan donduran cinayet! Maaşını istedi diye döve döve öldürdüğü adamı parka atmış - Son Dakika

Kan donduran cinayet! Maaşını istedi diye döve döve öldürdüğü adamı parka atmış

21.06.2021 15:40
Kan donduran cinayet! Maaşını istedi diye döve döve öldürdüğü adamı parka atmış, System.String[]

Bursa'da Erdal Akkuş, çalıştığı çay ocağının sahibinin kardeşi Fatih Ü. tarafından maaşını istediği sırada çıkan tartışmada dövülerek öldürüldü. Gözaltına alınan Fatih Ü. emniyetteki ifadesinde, "Alacağını istedi ve bunun üzerine aramızda tartışma çıktı. Ben kendimi kaybetmişim kavga sırasında. Bayılınca götürüp parka bıraktım. Öldüğünü bilmiyordum." dedi.

Dün saat 18.00 sıralarında, merkez Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde parkta birinin kanlar içinde hareketsiz yattığını görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EN SON ÇAY OCAĞINDA GÖRÜLMÜŞ

İhbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralının, polisin kontrolünde, 3 çocuk babası Erdal Akkuş olduğu belirlendi. Akkuş, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Akkuş, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Erdal Akkuş'un, Çınarönü Mahallesi'nin muhtarı Yusuf Ü.'ye ait çay ocağında çalıştığı bilgisine ulaştı. Polis, olay günü, alacaklı olan Akkuş'un, çay ocağına gittiğini ve maaşını Yusuf Ü.'nün kardeşi Fatih Ü.'den istediğini saptadı. Polis, Fatih Ü.'yü gözaltına aldı.

"PARKA BIRAKTIM, ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYORDUM"

Emniyetteki ifadesinde Fatih Ü., Erdal Akkuş'u darbettiğini ve bayılınca da parka bıraktığını itiraf etti. Fatih Ü. ilk ifadesinde, "Ağabeyime ait çay ocağında çalışıyordu. Aramızda uzun zamandır laf dalaşı oluyordu. Ağabeyim yokken bazen ben bakarım. Çay ocağından maaşını almamıştı. Benden maaşını istedi. Alacağını istedi ve bunun üzerine aramızda yeniden tartışma çıktı. Bir anda ikimiz de birbirimize küfretmeye başladık sonra yumruklaştık. Ben kendimi kaybetmişim kavga sırasında. Baktım, baygınlık geçiriyor. Ben de aldım, götürüp parka bıraktım. Öldüğünü bilmiyordum. Öldürmek istememiştim" dedi.

Fatih Ü., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Erdal Akkuş'un cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Ankara'ya götürüldüğü öğrenildi.

Kan donduran cinayet! Maaşını istedi diye döve döve öldürdüğü adamı parka atmış

Yıldırım, Fatih, Polis, Çay, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kan donduran cinayet! Maaşını istedi diye döve döve öldürdüğü adamı parka atmış - Son Dakika


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