Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

ARDAHAN'da, ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dallarına takılan, 7 metre yükseklikteki güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'ndaki ağacın dallarına takılan güvercinin çırpındığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Ardahan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 7 metre yükseklikteki güvercine yangın merdiveniyle ulaştı. Ayağındaki ip ağaca dolandığı için uçamadığı anlaşılan güvercin, bulunduğu yerden kurtarıldı. İpin çakı ile kesilmesinin ardından güvercin, doğaya bırakıldı.