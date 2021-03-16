Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ağaç dallarına takılan güvercini itfaiyeciler kurtardı
16.03.2021 10:07
Son dakika haber... ARDAHAN'da, ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dallarına takılan, 7 metre yükseklikteki güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
ARDAHAN'da, ayağına dolanan ip nedeniyle ağacın dallarına takılan, 7 metre yükseklikteki güvercin, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaptanpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Parkı'ndaki ağacın dallarına takılan güvercinin çırpındığını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla bölgeye gelen Ardahan Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık 7 metre yükseklikteki güvercine yangın merdiveniyle ulaştı. Ayağındaki ip ağaca dolandığı için uçamadığı anlaşılan güvercin, bulunduğu yerden kurtarıldı. İpin çakı ile kesilmesinin ardından güvercin, doğaya bırakıldı.
Son Dakika FETÖ'cü İhsan Yarkın'a ait mekandan Süleyman Demirel imzalı tabanca çıktı Tek vasiyeti Türk bayrağına sarılmaktı! Almanya'da vefat eden Ermeni asıllı Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı 6 katlı binada çıkan yangında mahsur kalan 41 kişi hastanelik oldu TikTok'ta babası tarafından istismar edilen kız çocuğu devlet korumasına alındı Kaçak kazı yapan define avcıları, Antik dönemde saklama kabı olarak kullanılan küp buldu Son Dakika! Otomobil satışında, aracın değerine göre 24 ile 60 ay arasında taksit yapılabilecek Aykut Kocaman kazanırsa tarihe geçecek! Türkiye'de daha önce bunu başarabilen hoca yok Bayern Münih'te Kingsley Coman, Mercedes marka araçla geldiği için tesislere alınmadı