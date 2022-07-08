Son dakika haberleri: 'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babanın 'akıl sağlığı' yerinde çıktı - Son Dakika
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Son dakika haberleri: 'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babanın 'akıl sağlığı' yerinde çıktı

08.07.2022 18:04
Son dakika haberleri: 'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babanın 'akıl sağlığı' yerinde çıktı

Son dakika haberi... KAYSERİ'de, ağaç kesme tartışmasında oğlu Abdulkadir Köse'yi (35) tabancayla vurarak öldüren Nahit Köse'nin (71) tutuklu yargılandığı davada beklenen 'akıl sağlığı' raporu mahkemeye ulaştı.

KAYSERİ'de, ağaç kesme tartışmasında oğlu Abdulkadir Köse'yi (35) tabancayla vurarak öldüren Nahit Köse'nin (71) tutuklu yargılandığı davada beklenen 'akıl sağlığı' raporu mahkemeye ulaştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından verilen raporda sanığın cezai ehliyetinin tam olduğu vurgulandı.

Olay, geçen yıl 11 Temmuz günü saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde medyana geldi. Müstakil evin bahçesinde Nahit Köse ile oğlu Abdulkadir Köse ağaç kesme meselesi nedeniyle tartıştı. Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga çıktı. Kavgada Nahit Köse, yatak odasından getirdiği ruhsatsız tabancayla oğluna ateş edip, öldürdü. Nahit Köse, suç aletiyle polise teslim oldu. Nahit Köse hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTIKayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu sanık Nahit Köse'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık Köse ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, sanık Köse'nin sevk edildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Dairesi'nden beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Mahkeme başkanı kurul tarafından oy birliği ile verilen mütalaada, sanık Nahit Köse'nin cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiğine dair rapor okundu ve dosyaya konuldu.'TORUNLARIMI VE GELİNİMİ ÖLDÜRECEKTİ'Önceki ifadelerini tekrar ettiği ve pişman olduğunu söyleyen sanık Köse, "Olaydan önce meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik, uzaklaştırma istedim. Karakoldan gelince çatı katında bir şeyler kırdı. Sonra elinde kazma ile aşağı inip, 'hadi, seni şimdi hangi jandarma ya da polis kurtaracaksa gelsin de kurtarsın' dedi. Cezaevini bir gün bile hak etmedim. Torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Olmasaydım, torunlarımı ve gelinimi öldürecekti. Oğlumun bu hale gelmesi uyuşturucu yüzündendir. Allah, onu bu illete bulaştıran ve alıştıranların belasını versin" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını, olay sonrası polis ve ambulansa kendisinin haber verdiğini belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


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Kaynak: DHA

İstanbul Adli Tıp Kurumu, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: 'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babanın 'akıl sağlığı' yerinde çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: 'Ağaç kesme' tartışmasında oğlunu öldüren babanın 'akıl sağlığı' yerinde çıktı - Son Dakika
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