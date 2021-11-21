Son dakika haber: AĞACA ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

SAMSUN'da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Özdemir (36), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Canik ilçesinde meydana geldi. Giresun yönüne giden İsmail Özdemir idaresindeki 35 AE 0493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çıktığı refüjde ağaca çarptı. Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücü, tüm cabalara rağmen kurtarılamadı.