Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı
MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesi Güleç Mahallesinde gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına 2 adet ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile 15 işci, 2 muhafaza memuru, 3 mühendis ile çok sayıda vatandaş müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının 2 dönüm kızılçam ormanına zarar verdiğini belirtti.
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