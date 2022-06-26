Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı - Son Dakika
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Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı

26.06.2022 13:01

Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı Mersin'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 2 dönüm kızılçam ormanı zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesi Güleç Mahallesinde gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına 2 adet ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile 15 işci, 2 muhafaza memuru, 3 mühendis ile çok sayıda vatandaş müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Anamur Orman İşletme Müdürü İsmail Gübeş, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangının 2 dönüm kızılçam ormanına zarar verdiğini belirtti.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı - Son Dakika

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