Edinilen bilgiye göre, Anamur ilçesi Güleç Mahallesinde gece yarısı yıldırım düşmesi sonucu kızılçam ormanında yangın çıktı. Yangına 2 adet ilk müdahale aracı, 3 arazöz ile 15 işci, 2 muhafaza memuru, 3 mühendis ile çok sayıda vatandaş müdahalede bulundu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ağaca yıldırım düştü, ormanda yangın çıktı - Son Dakika

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